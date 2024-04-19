الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش

أمين عام الأمم المتحدة يحذر من “دائرة الانتقام الخطيرة” في الشرق الأوسط

19 أبريل، 2024
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شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة على أن الوقت قد حان لوقف “دائرة الانتقام الخطيرة” في منطقة الشرق الأوسط مناشدا العمل لمنع مزيد من التصعيد.

وذكر متحدث باسم الامين العام في بيان صحفي أن “غوتيريش دان أي اعمال انتقامية وناشد المجتمع الدولي العمل معا لمنع حدوث مزيد من التطورات التي قد تؤدي إلى عواقب مدمرة على المنطقة بأسرها وخارجها”.

ويأتي البيان بعد التقارير التي أفادت بحدوث انفجارات في مدينة (أصفهان) الإيرانية في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

وكان الأمين العام قد قال امام جلسة مجلس الامن الدورية حول الشرق الأوسط أمس الخميس إن “المنطقة على حافة الهاوية” مشيرا الى التصعيد الخطير خلال الأيام الأخيرة.

وقال إن “حادثة واحدة من إساءة التقدير أو سوء الفهم أو أي غلطة يمكن أن تؤدي إلى ما لا يمكن تصوره بنشوب صراع إقليمي واسع يعود بعواقب مدمرة على جميع المنخرطين فيه وبقية العالم”.

ودان غوتيرش أمام المجلس التصعيد الخطير المتمثل في الهجوم الواسع من إيران على الاحتلال الاسرائيلي قبل أيام وأيضا للهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من الشهر الحالي.

المصدر
وكالات
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19 أبريل، 2024
0 39 دقيقة واحدة

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