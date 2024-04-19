الداخلية: ضبط شخص يقوم بزراعة الماريجوانا وبحوزته 45 شتلة و4 كيلوجرامات جاهزة للترويج

ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطاع الأمن الجنائي وتكثيف عمليات البحث والتحري حول تجار المواد المخدرة ومروجيها حماية للجميع من هذه الآفة الخطيرة وبمتابعة مباشرة من وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الاحمد الصباح.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ممثلة في إدارة المكافحة المحلية من القاء القبض على شخص يقوم بإدارة موقع يستخدمه في تخزين وزراعة الماريجوانا وعثر بحوزته على (45) شتلة لنبتة الماريجوانا و(4) كيلو من الماريجوانا الجاهزة للترويج ونحو (37) كيلو من المعادن الثمينة ومبالغ مالية حصيلة البيع وأكياس جاهزة للتعبئة.

وجاري احالة المتهم والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن رجال الأمن مستمرون في توجيه الضربات لتجار ومهربي المخدرات مهيبة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).