الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يدرج 4 مستوطنين وكيانين للاحتلال الإسرائيلي في قائمة العقوبات

19 أبريل، 2024
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قرر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إدراج أربعة مستوطنين وكيانين تابعين للاحتلال الإسرائيلي في (نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي) التابع للاتحاد.

وذكر المجلس في بيان أن هؤلاء الأشخاص والكيانين مسؤولون عن انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة وعن انتهاك الحق في الملكية والحياة الخاصة والأسرية للفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأوضح البيان أن الكيانين المدرجين في العقوبات هما جماعتا (ليهافا) اليهودية اليمينية المتطرفة و(هيلتوب يوث) “شباب التلال” الشبابية المتطرفة التي تضم أعضاء معروفين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين وقراهم في الضفة الغربية.

كما تم إدراج شخصيتين بارزتين في الجماعتين هما مئير إيتنغر وإليشا يريد اللذين ثبت تورطهما في شن هجمات مميتة ضد الفلسطينيين خلال الفترة من 2015 إلى 2023 بالإضافة إلى نيريا بن بازي وينون ليفي.

ومع إضافة هؤلاء الأشخاص تصل قائمة العقوبات بموجب (نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي) للاتحاد الأوروبي إلى 108 أشخاص و28 كيانا من مجموعة من البلدان.

ويخضع الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قائمة العقوبات لتجميد الأصول وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة وحظر سفرهم إلى الاتحاد الأوروبي.

المصدر
كونا
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19 أبريل، 2024
0 38 دقيقة واحدة

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