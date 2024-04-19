ستولتنبرغ: الناتو وافق على تزويد أوكرانيا مزيدا من أنظمة الدفاع الجوي

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الجمعة أن الدول الأعضاء في الناتو وافقت على تزويد أوكرانيا مزيدا من الدفاعات الجوية بعد مطالبات ملحّة من كييف للحصول على عدد أكبر من الأنظمة المتطوّرة لإحباط الهجمات الروسية.

وقال ينس ستولتنبرغ إثر محادثات عبر الإنترنت بين وزراء الدفاع في الحلف والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي إن “الناتو عرض القدرات المتوافرة لدى الحلف وتبيّن له وجود أنظمة يمكن تقديمها إلى أوكرانيا. لذا، أتوقّع صدور إعلانات جديدة بشأن قدرات دفاع جوي لأوكرانيا عما قريب”.