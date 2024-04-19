أمين مجلس التعاون: عدم الاعتراف بفلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة “خطوة للوراء”

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن استخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن لمنع الاعتراف بدولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة “خطوة للوراء في جهود تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط”.

وأكد البديوي في بيان صحفي اليوم الجمعة الموقف الثابت لمجلس التعاون الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب البديوي المجتمع الدولي بالعمل بشكل حازم وفوري لضمان الاعتراف بدولة فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية والمشروعة وفقا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأضاف أنه يجب على مجلس الأمن اتخاذ خطوات ضرورية وجادة لإعادة تقييم الآليات الدولية للسلام بما يضمن عدم التفريط في حقوق الشعوب ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وشدد الأمين العام في الوقت نفسه على أنه يجب على الدول والمنظمات الدولية كافة الوقوف إلى جانب الحق والعدالة ودعم جهود استعادة الحقوق وبناء مستقبل أفضل لجميع شعوب المنطقة والعالم.

يذكر أن مجلس الأمن فشل أمس الخميس في تبني مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة وصوت لمصلحة القرار 12 عضوا من بين أعضاء المجلس ال15 وعارضته الولايات المتحدة وامتنعت عن التصويت المملكة المتحدة وسويسرا.