“التعاون الإسلامي” تأسف لفشل مجلس الأمن في منح العضوية الكاملة لفلسطين

أعربت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الجمعة عن أسفها الشديد لفشل مجلس الأمن الدولي في الاضطلاع بمسؤولياته تجاه منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في الوقت الذي يتعرض الشعب الفلسطيني لأقسى درجات العدوان والاضطهاد والإبادة الجماعية.

وقالت المنظمة في بيان أن استخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) يخالف أحكام ميثاق الأمم المتحدة الذي ‏يسمح بالعضوية فيها لجميع الدول التي تقبل بالالتزامات الواردة فيه وما يزال يحول دون تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة ما يسهم في إطالة أمد الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما.

وأكدت المنظمة حق دولة فلسطين المشروع في تجسيد مكانتها السياسية والقانونية في الأمم المتحدة أسوة ببقية دول العالم باعتبار ذلك استحقاقا واجب التنفيذ منذ عقود استنادا إلى الحقوق السياسية والقانونية والتاريخية والطبيعية للشعب الفلسطيني في أرضه التي أكدتها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأشادت بمواقف الدول التي أيدت مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي حول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ما يدلل على وقوفها إلى جانب الحق والعدالة والحرية والسلام ورفضها سياسات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي.

ودعت المنظمة الدول التي رفضت أو امتنعت عن التصويت على القرار إلى مراجعة وتصويب مواقفها بما ينسجم مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة مؤكده في الوقت نفسه أن الاعتراف بدولة فلسطين يساهم في تحقيق السلام والاستقرار ويمهد لتطبيق حل الدولتين. وكانت الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة.

وصوت لصالح القرار 12 عضوا من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر وعارضته الولايات المتحدة وامتنعت عن التصويت المملكة المتحدة وسويسرا.