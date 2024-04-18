الأمين العام لمجلس التعاون يلقي محاضرة في كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة

ألقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي محاضرة على طلبة الدورة رقم 28 بعنوان (دول مجلس التعاون الإنجازات والتحديات والطموحات).

جاء ذلك خلال زيارة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لكلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة صباح اليوم، حيث كان في استقباله سعادة #رئيس_الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر سالم المزين وآمر الكلية اللواء الركن طيار فهد فلاح فحيمان.

حيث استعرض معالي الأمين العام أثناء المحاضرة الدور المحوري لدول المجلس في ظل ما يشهده العالم من متغيرات وإستقطابات ساهمت بتقوية كيانه وصلابة قاعدته، مؤكداً على ضرورة الإستمرار في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك وتسخير كافة القدرات السياسية والاقتصادية والعسكرية لمواجهة مختلف التحديات، مشيراً إلى أن مجلس التعاون يعمل دائماً على خدمة مصالح دوله ومواطنيه وتعزيز شراكاته الإستراتيجية في كافة المجالات.

هذا وقد تم فتح باب للنقاش عبر توجيه الطلبة الدارسين في كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة لبعض الاستفسارات حول موضوع المحاضرة، والتي قام معالي الأمين العام بالإجابة عليها وتوضيح العديد من النقاط التى قام بتناولها خلال المحاضرة .

وفي الختام أعرب آمر كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة اللواء الركن طيار فهد فلاح فحيمان عن شكره لمعالي الأمين العام والوفد المرافق له على هذه الزيارة، موضحاً أن مثل هذه المحاضرة تأتي ضمن العديد من المحاضرات التي تنظمها كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة تكون ضمن البرنامج الدراسي الموضوع مسبقاً للطلبة الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة في الكلية.

حضر المحاضرة عدد من كبار الضباط القادة بالجيش.