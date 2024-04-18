إلزام يوفنتوس بدفع 9.7 مليون يورو لرونالدو كرواتب متأخرة

سيتوجّب على يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم دفع 9.7 مليون يورو (10.4 مليون دولار) للاعبه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو كرواتب متأخّرة عن موسم 2020-2021، وفقاً لما أعلنته المحكمة الإيطالية الأربعاء.

وقالت محكمة التحكيم التي رفع رونالدو الدعوى إليها في قرارها إن “المحكمة تُلزم يوفنتوس تورينو بدفع مبلغ قدره 9.7 مليون يورو”، بالإضافة إلى الفوائد وتكاليف المحكمة.

ويُعادل المبلغ الفارق بين الراتب الفعلي الذي تلقاه رونالدو والذي كان يُفترض أن يتلقاه بعد خصم الضرائب والاقتطاعات الأخرى.

وطالب رونالدو الذي لعب في صفوف يوفنتوس ثلاثة مواسم (2018-2021) قبل العودة إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي (2021-2022) ومنه إلى النصر السعودي، بـ19.5 مليون يورو، لكن المحكمة خفّضت المبلغ بنسبة 50%.

ورفض يوفنتوس التعليق بعد تواصل فرانس برس معه، لكن أشار إلى أنه سينشر بياناً “قريباً”.

ووفقا لمجلة الأعمال الأميركية فوربس، كان رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، الرياضي الأعلى أجراً في العالم في عام 2023، بمبلغ 136 مليون دولار، من بينها 46 مليون دولار رواتب.

وسبق أن أعلن يوفنتوس الأكثر تتويجاً في إيطاليا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن خسائر بلغت 123.7 مليون يورو في السنة المالية 2022-2023 التي امتدت حتى نهاية حزيران/يونيو.

ولم يتم اتخاذ أي تدابير ضمن حسابات يوفنتوس الذي يحتل المركز الثالث في الدوري راهناً ويحاول إنقاذ موسمه من بوابة كأس إيطاليا حيث يواجه لاتسيو السابع في نصف النهائي في 23 نيسان/أبريل، لدفع هذه الرواتب المتأخرة.