تطبيق "سهل"

تطبيق “سهل”: “نزاهة” تضيف بيانات اقرارات الذمة المالية في التطبيق

17 أبريل، 2024
0 37 أقل من دقيقة

أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم اليوم الأربعاء عن قيام الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بإدراج عدد من البيانات التي تخص الاشخاص الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية (قانون رقم 2 لسنة 2016).

وقال كاظم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذه البيانات المضافة ستتضمن موعد اقرار الذمة المالية القادمة بالاضافة إلى اقرارات الذمة المالية التي تم تقديمها إلى جانب البيانات الوظيفية لهؤلاء المستخدمين.

وأشار إلى أن هذه البيانات ستظهر داخل تطبيق (سهل) فقط للأشخاص الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية (قانون رقم 2 لسنة 2016) تحت خانة الهيئة العامة لمكافحة الفساد في أول صفحة داخل التطبيق (بيانات).

المصدر
كونا
الوسوم
17 أبريل، 2024
0 37 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الناطق الرسمي: الكتاب التنفيذي بقرار زياده أسعار الوقود تم تأجيله لمزيد من الدراسة بتاريخ 8 الجاري

16 أبريل، 2024

وزير الخارجية يترأس وفد الكويت إلى اجتماع المجلس الوزاري لدول التعاون وآسيا الوسطى في طشقند

15 أبريل، 2024

الأرصاد الجوية: أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا مستمرة إلى الغد

15 أبريل، 2024

الهلال الأحمر الكويتي ينجح في إدخال أول شحنة طحين إلى شمال غزة

14 أبريل، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى