تطبيق “سهل”: “نزاهة” تضيف بيانات اقرارات الذمة المالية في التطبيق

أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم اليوم الأربعاء عن قيام الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بإدراج عدد من البيانات التي تخص الاشخاص الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية (قانون رقم 2 لسنة 2016).

وقال كاظم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذه البيانات المضافة ستتضمن موعد اقرار الذمة المالية القادمة بالاضافة إلى اقرارات الذمة المالية التي تم تقديمها إلى جانب البيانات الوظيفية لهؤلاء المستخدمين.

وأشار إلى أن هذه البيانات ستظهر داخل تطبيق (سهل) فقط للأشخاص الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية (قانون رقم 2 لسنة 2016) تحت خانة الهيئة العامة لمكافحة الفساد في أول صفحة داخل التطبيق (بيانات).