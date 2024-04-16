بنك برقان يعزّز مزايا موظفيه بإجازة عيد الميلاد مدفوعة الأجر

أعلن بنك برقان عن تقديم ميزة جديدة لكافة موظفيه تمكّنهم من الحصول على إجازة خاصة ومدفوعة الأجر لمدة يوم واحد في أعياد ميلادهم، وذلك في إطار تنفيذه لخطته الاستراتيجية الهادفة إلى الارتقاء بتجربة الموظفين. واستكمالاً لجهود البنك الحثيثة التي يبذلها من أجل تعزيز بيئة العمل الإيجابية عبر تلبية الاحتياجات الشخصية والمهنية لموارده البشرية، والتأكيد على أهميتهم ودورهم الرئيسي في نجاح أعماله.

وفي تعقيبه على هذه الخطوة، قال السيد/ نقيب أمين، مدير عام – الموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان: “إننا ندرك أهمية هذه المناسبة لدى الكثير من الموظفين لما تمثله من احتفال بإنجازاتهم السابقة وفرصة لتحديد أهداف جديدة لعام آخر، والاحتفاء بالأحبّة والمقرّبين لهم في حياتهم. رغم أنه يمثّل من الناحية العملية يوماً واحداً إلا أن قيمته الشخصية تحمل الكثير من المعاني لمن يحتفل به. وكعربون شكر وتقدير من بنك برقان وكشهادة على التزامنا بتحقيق التوازن النفسي في كافة مجالات بيئة العمل لدينا، نقوم اليوم بإضافة هذه المكافأة الحيوية إلى المزايا التي نقدّمها لموظفينا بشكل منفصل عن رصيد إجازاتهم السنوي لتكون يوم عطلة مدفوع الأجر”.

وشدد السيد/ نقيب على أهمية العلاقة الوثيقة بين راحة الموظف وجودة العمل، لافتاً إلى أن بيئة العمل التي تمنح الأولوية للصحة الجسدية والعقلية والنفسية للموظفين، تشهد معدلات إبداع أعلى وكفاءة أكثر من غيرها. وأضاف في هذا السياق: “لهذا السبب الأساسي لا ندّخر جهداً في تعديل سياساتنا لتتماشى مع حاجات موظفينا المتنوّعة وفي مقدمتها ضرورة حصولهم على الإجازات بأشكالها المختلفة”.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان كان قد أعلن أوائل العام الماضي عن تعديل مدة إجازة الأبوّة مدفوعة الأجر لتصبح 5 أيام عمل، وهي الأعلى من حيث عدد الأيام بين مؤسسات القطاع المصرفي المحلية. كما أن لمثل هذه المبادرات وغيرها الفضل في حصول البنك على شهادة “®Great Place to Work” (أفضل بيئة للعمل®) ضمن قائمة أفضل أماكن العمل في الكويت وآسيا™ للعام 2023، وذلك من قبل ®Great Place to Work في الشرق الأوسط.