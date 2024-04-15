د. عبدالكريم الكندري: تحسين معيشة المواطنين كان وعداً وتعهداً وأي حكومة قادمة يجب أن تنهي هذا الملف وتبعده عن أي مساومة سياسية

د. عبدالكريم الكندري: تحسين معيشة المواطنين كان وعداً وتعهداً وأي حكومة قادمة يجب أن تنهي هذا الملف وتبعده عن أي مساومة سياسية

قال النائب د. عبدالكريم الكندري: «الشيخ أحمد العبدالله، أتمنى لك التوفيق في تشكيل حكومتك وعودتك لعالم السياسة العلني».وأضاف: «أرجو أن لا يكون أداؤك كما كان في عالم البلاط والبطانة».

وأضاف الكندري في رسالة للحكومة: تحسين معيشة المواطنين كان وعداً وتعهداً وأي حكومة قادمة يجب أن تنهي هذا الملف وتبعده عن أي مساومة سياسية. “عزوا” الناس ولا داعي لاستخدام حقوقهم في المناورات السياسية.