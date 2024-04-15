إسبانيا: حان الوقت للاعتراف بدولة فلسطين

قال وزير الخارجية الاسبانية خوسيه مانويل ألباريس اليوم الاثنين إن الوقت قد حان للاعتراف بدولة فلسطين مؤكدا دعم بلاده لجهود السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ومواصلتها العمل لتطبيق حل الدولتين بصفته الحل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح الوزير الاسباني في لقاء عبر التلفزيون الاسباني الرسمي أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يواصل هذا الأسبوع جولة اتصالاته ورحلاته إلى الدول الأوروبية لحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين للترويج للحل السلمي في المنطقة.

وفيما يتعلق بالاحداث الاخيرة التي شهدها المنطقة اكد ألباريس ضرورة “أن يفعل المجتمع الدولي كل ما في وسعه” لتجنب التصعيد في الشرق الأوسط في اعقاب هجوم إيران على الاحتلال الإسرائيلي مشددا على أن “دوامة العنف يجب أن تتوقف”.

وأجرى سانشيز جولة أوروبية الأسبوع الماضي لحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين بدأت في العاصمة البولندية (وارسو) بمشاركته في اجتماع رفيع المستوى عقده رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ضمن إطار الاتصالات لمناقشة الأجندة الاستراتيجية الأوروبية 2024-2029 وشملت أيضا النرويج وإيرلندا.

ومن المقرر ان يتوجه سانشيز إلى سلوفينيا غدا الثلاثاء ثم إلى بلجيكا يوم الأربعاء المقبل لطرح ملف حل الدولتين وحشد الدعم الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين والاتفاق على اللحظة المناسبة للإعلان عن تلك الخطوة.