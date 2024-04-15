وزير الخارجية يترأس وفد الكويت إلى اجتماع المجلس الوزاري لدول التعاون وآسيا الوسطى في طشقند

وزير الخارجية يترأس وفد الكويت إلى اجتماع المجلس الوزاري لدول التعاون وآسيا الوسطى في طشقند

ترأس وزير الخارجية عبدالله اليحيا وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى المنعقد اليوم الاثنين في طشقند بجمهورية أوزبكستان.

وقالت (الخارجية) في بيان لها إن الاجتماع تناول أطر تأسيس شراكة مستقبلية تعزز متانة الروابط التاريخية والتعاون الوثيق بين الجانبين في مختلف المجالات وفق خطة عمل مشتركة للحوار الاستراتيجي والتعاون للفترة 2023-2027.

وأضافت الوزارة أنه تم أيضا تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية وأهمية التنسيق المشترك بين الجانبين على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف.