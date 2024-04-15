الأرصاد الجوية: أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا مستمرة إلى الغد

الأرصاد الجوية: أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا مستمرة إلى الغد

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن حالة الطقس في البلاد تشهد فرصا لأمطار متفرفة خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا بدأت صباح اليوم الاثنين وتستمر حتى منتصف يوم غد الثلاثاء.

وأضاف مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي مصحوبا بكتلة هوائية رطبة يتزامن مع وجود منخفض آخر في طبقات الجو العليا مما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الركامية.

وأوضح القراوي أن ذلك هيأ الفرص لأمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا ابتداء من صباح اليوم حتى منتصف يوم غد مصحوبة بنشاط للرياح مثيرة للغبار تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق خصوصا المناطق المكشوفة مع ارتفاع أمواج البحر.

وتوقع أن ينحسر المنخفض الجوي عصر غد ليسمح بتقدم امتداد مرتفع جوي ليبدأ الاستقرار في الأحوال الجوية وتتلاشى السحب وفرص الأمطار تدريجيا ويكون الطقس عموما دافئا نهارا ومعتدلا ليلا.