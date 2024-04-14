فرنسا تستدعي السفير الإيراني على خلفية الهجوم على الاحتلال

أعلن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الأحد، أنه سيستدعي السفير الإيراني لدى فرنسا الاثنين “لنقل رسالة حازمة” بعد الضربات التي شنّتها إيران على الاحتلال ليل السبت الأحد.

وقال الوزير الأحد على شاشة تلفزيون فرانس 2 الرسمي “طلبت من دوائر وزارة الخارجية استدعاء السفير الإيراني غداً لنقل” هذه “الرسالة الحازمة”.

وأضاف “يجب عدم قلب المسؤوليات. الإيرانيون هم من هاجموا إسرائيل”. وتابع “منذ العام 1979، جعلت إيران الكراهية ضد إسرائيل في صلب دبلوماسيتها”.

وفي وقت سابق، اعلنت ايران أنها استدعت سفراء بريطانيا وفرنسا والمانيا للاحتجاج على “المواقف غير المسؤولة لبعض المسؤولين في هذه البلدان في ما يتعلق برد ايران على سلسلة أفعال للنظام الصهيوني ضد مواطني بلدنا ومصالحه”، بحسب بيان لطهران نقلته وكالة إرنا الرسمية.

وذكر جيش الاحتلال أن ايران اطلقت ليل السبت الاحد “300 مسيرة قاتلة وصواريخ بالستية وصواريخ كروز”.

واوضح سيجورنيه أن فرنسا اعترضت العديد من هذه المقذوفات بهدف حماية القواعد الفرنسية في المنطقة، في الاردن والامارات العربية المتحدة والعراق.

واضاف “تحملنا مسؤولياتنا لأننا فاعلون في الامن الإقليمي”.

ولاحظ الوزير الفرنسي أن “الهجوم الايراني لم يكن موجها ضد اسرائيل فحسب، بل كان يمس أيضا بأمن قواتنا وينتهك المجال الجوي لشركائنا العرب”، داعيا الى “احتواء التصعيد” في المنطقة.