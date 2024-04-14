وزير الخارجية عبدالله اليحيا مصافحا وزير خارجية أوزبكستان بختيار سعيدوف

وزير الخارجية يلتقي نظيره الأوزبكي على هامش الاجتماع الوزاري الثاني لدول مجلس التعاون وآسيا الوسطى

14 أبريل، 2024
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التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الأحد مع وزير خارجية أوزبكستان بختيار سعيدوف في مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة طشقند وذلك على هامش الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى المنعقد في طشقند.

وقالت (الخارجية) الكويتية في بيان لها إن اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات كما تم التوقيع على برنامج تعاون بين وزارتي خارجية البلدين للفترة 2024-2026.

المصدر
كونا
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14 أبريل، 2024
0 37 أقل من دقيقة

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