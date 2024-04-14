المركزي: ارتفاع عرض النقد في فبراير الماضي 0.9% مسجلا 39.2 مليار دينار

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الأحد ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بنسبة 0.9 في المئة في فبراير الماضي على أساس شهري ليبلغ 39.2 مليار دينار كويتي (نحو 129.3 مليار دولار أمريكي).

وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت في فبراير الماضي واحدا في المئة لتصل إلى 35.8 مليار دينار (نحو 118 مليار دولار).

وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية انخفضت 4.2 في المئة لتبلغ 1.7 مليار دينار (نحو 5.6 مليار دولار) فيما استقر إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار ممثلا بسندات (المركزي) عند 3.3 مليار دينار (نحو 11 مليار دولار).

وأوضحت أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع 0.6 في المئة ليبلغ 87.6 مليار دينار (حوالي 289 مليار دولار) فيما ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية 0.5 في المئة إلى 12.8 مليار دينار (حوالي 42 مليار دولار).

وذكرت أن الودائع لأجل لدى (المركزي) استقرت في فبراير الماضي عند 1.12 مليار دينار (نحو 3.9 مليار دولار) فيما ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة واحد في المئة إلى 54.3 مليار دينار (حوالي 179 مليار دولار).

وبينت الإدارة في جداولها أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة لاستحقاق عام واحد استقر في فبراير الماضي عند 4.625 في المئة فيما هبط تمويل الواردات الكويتية بنسبة 17.9 في المئة إلى 456 مليون دينار (نحو 1.5 مليار دولار) بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار في فبراير الماضي بنسبة 0.1 في المئة إلى 307.8 فلس.

ويقصد بعرض النقد في معناه الضيق حجم العمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب فيما يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية حسابات ودائع لأجل وحسابات التوفير.