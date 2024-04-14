سمو أمير البلاد يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة والمحافظين الجدد

سمو أمير البلاد يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة والمحافظين الجدد

14 أبريل، 2024
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استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيف ظهر اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

كما استقبل سموه رعاه الله بقصر السيف ظهر اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح حيث قدم لسموه رعاه الله محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر العذبي الصباح ومحافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي الصباح ومحافظ مبارك الكبير الشيخ صباح بدر صباح السالم الصباح ومحافظ الأحمدي الشيخ حمد سالم الحمود الصباح ومحافظ الجهراء حمد جاسم محمد محيسن الحبشي وذلك بمناسبة تعيينهم بمناصبهم الجديدة.

المصدر
كونا
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14 أبريل، 2024
0 36 أقل من دقيقة

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