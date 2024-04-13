مجلس الوزراء الكويتي يؤكد حرصه على التعامل مع كافة الظروف والأحداث المحيطة في ظل التطورات المتسارعة بالمنطقة

عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا مساء يوم السبت الموافق 2024/4/13 في قصر المسيلة برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريده عبدالله المعوشرجي بما يلي: أكد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه حرصه على التعامل مع كافة الظروف والأحداث المحيطة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وقد استمع المجلس إلى شرح قدمه الوزراء كل حسب اختصاصه التي تناولت الاستعدادات التي قامت بها الأجهزة المعنية المختلفة في مجال التدابير الاحترازية لمواجهة كافة الاحتمالات على الصعيد الأمني وكل ما يتصل بتأمين الخدمات الأساسية وتوفير جميع الاحتياجات والمواد وتسهيل سير أعمال وخدمات مصالح المواطنين والمقيمين. كما أكد المجلس حرصه على ضرورة التعامل مع كل ما من شأنه حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.