وزير الداخلية بالوكالة يدعو إلى تطبيق القانون على الجميع وحماية الحدود البحرية

وزير الداخلية بالوكالة يدعو إلى تطبيق القانون على الجميع وحماية الحدود البحرية

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الجمعة إلى تطبيق القانون على الجميع وحماية الحدود البحرية وتقديم التسهيلات كافة للجميع مشيدا بجهود رجال الأمن المبذولة والاستعداد الدائم لأداء المهام الموكلة إليهم بكل تفان وإخلاص.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي ان الشيخ فهد اليوسف قام بجولة ميدانية شملت غرفة العمليات (112) ومركز الخيران الساحلي ومركز جزيرة أم المرادم ومركز جزيرة قاروه ويرافقه عدد من القيادات الأمنية وذلك للوقوف على سير الإجراءات الأمنية خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

ودعا الوزير الشيخ فهد اليوسف إلى بذل المزيد من الجهد والاجتهاد في سبيل الدفاع عن الوطن وحفظ أمنه واستقراره وسلامة أراضيه تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وهنأ رجال الأمن من ضباط وضباط صف وأفراد بمناسبة عيد الفطر المبارك كما نقل لهم تحيات وتهنئة القيادة السياسية للبلاد معربا عن تقديره لجهود رجال الأمن ووجودهم على رأس عملهم من أجل خدمة أمن الوطن وأمان مواطنيه داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وذكر البيان أن وزير الداخلية بالوكالة بدأ جولته بزيارة غرفة العمليات (112) حيث استمع إلى شرح عن كيفية التعامل مع البلاغات الواردة وآلية الاستجابة لها ومتابعتها وكيفية توزيعها والتنسيق مع القطاعات المعنية.

كما قام بزيارة مركز الخيران الساحلي ومركز جزيرة أم المرادم ومركز جزيرة قاروه واطلع على سير العمل والإجراءات المتبعة فيها واستمع إلى شرح عن آلية دخول وخروج المسافرين عن طريق المنفذ البحري وتفتيش القطع البحرية.