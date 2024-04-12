استشهاد شابين فلسطينيين واصابة 3 برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

استشهد شابان فلسطينيان اليوم الجمعة فيما اصيب ثلاثة آخرون برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في محافظة (طوباس) بالضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية في بيان إن الشاب (محمد شحماوي) استشهد جراء اصابته برصاصة في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم (الفارعة) في المحافظة.

وأضافت أن ثلاثة شبان اصيبوا بالرصاص جراء ذلك الاقتحام احدهم اصيب في الرقبة والبطن وحالته خطرة.

ومن جانبها اعلنت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) استشهاد شاب فلسطيني اخر بعد اطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي النار على مركبة.

وقالت (وفا) إن الشاب (محمد دراغمة) استشهد برصاص الاحتلال وهو نجل المعتقل (عمر دراغمة) الذي استشهد داخل معتقلات الاحتلال في 23 من اكتوبر الماضي.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم محافظة (طوباس) وانتشرت في عدد من احيائها وأطلقت النار على مركبة فلسطينية.

بينما ذكرت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان انها تلقت بلاغا باستهداف مركبة في (طوباس) وتم تحريك مركبة اسعاف إلى الموقع حيث قامت الطواقم الطبية بانتشال الشهيد من داخل المركبة بعد ان تركتها قوات الاحتلال جنوب المدينة.