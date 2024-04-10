وكيل وزارة الداخلية يقوم بجولة ميدانية لقطاعي المنافذ وأمن الحدود البرية

قام وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح اليوم الأربعاء بجولة ميدانية على قطاعي المنافذ وأمن الحدود اطلع خلالها على جهود منتسبيهما وعملهم الذي يقومون به على مدار الساعة لحفظ أمن البلاد وسلامة حدودها.

ونقل الشيخ سالم النواف في بيان صحفي صادر عن الوزارة تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح لرجال الأمن لجهودهم المبذولة لحفظ أمن البلاد.

وهنأ منتسبي الوزارة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد داعيا المولى عز وجل أن يديم نعمة الامن والامان على البلاد تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

ورافق الوكيل خلال الجولة وكيل الوزارة المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي ووكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء يوسف الخده ووكيل الوزارة المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء مجبل بن شوق وعدد من القيادات الأمنية.