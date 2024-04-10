وزارة الشؤون: زيارة دور الرعاية بالأعياد والمناسبات عادة سنوية لأننا أسرة واحدة

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري أن زيارة الآباء والأمهات والأبناء نزلاء قطاع الرعاية والتواجد معهم في الأعياد والمناسبات كافة عادة سنوية لأننا أسرة واحدة.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به المطيري اليوم الأربعاء خلال زيارته إلى مجمع الرعاية الاجتماعية شملت مركز فرح للمسنين والحضانة العائلية والأحداث لتهنئة النزلاء بعيد الفطر السعيد وتقديم العيادي لهم والوقوف على احتياجاتهم ومتطلباتهم في الفترة الحالية.

وأعرب عن تهانيه لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة العيد السعيد وإلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود الصباح وإلى جميع النزلاء والعاملين في الوزارة داعيا الله أن يحفظ الكويت واهلها والأمتين العربية والإسلامية من كل مكروه.

وذكر أن هذه الزيارة تأتي بتوجيهات من وزير الشؤون الاجتماعية وحرصه على التواجد في كل المناسبات مع الآباء والامهات والأبناء نزلاء قطاع الرعاية لمشاركتهم فرحة العيد وتلمس احتياجاتهم. وبين أن قطاع الرعاية من أهم القطاعات الحيوية في الوزارة وواجهتها في العمل الاجتماعي والانساني إذ يتميز دائما بالتطور وتحقيق الإنجازات مثمنا الدور الكبير الذي يقوم به العاملون جميعا في القطاع.