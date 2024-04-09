الرحمة العالمية تختتم مشروعاتها الخيرية والإنسانية الرمضانية في غزة

أعلنت (جمعية الرحمة العالمية) الكويتية اليوم الثلاثاء اختتامها مشروعات خيرية وإنسانية متنوعة نفذتها خلال شهر رمضان المبارك شملت جميع محافظات قطاع غزة بما فيها المناطق الشمالية.

وقال مدير الجمعية في فلسطين الدكتور وليد العنجري في تصريح صحفي إن الجمعية وبدعم من المحسنين في دولة الكويت تمكنت قبيل شهر رمضان المبارك من إدخال خمسة آلاف كيس دقيق كما تمكنت من توزيع أكثر من خمسة آلاف سلة غذائية قبيل شهر رمضان وفي مطلعه في شمال قطاع غزة المحاصر الذي يعاني من حرب تجويع وإبادة لم يسبق لها مثيل.

وأوضح العنجري أنه تم كذلك تنفيذ مشروع إفطار الصائم (الوجبات الساخنة) من خلال توزيع أكثر من 26 ألف وجبة ساخنة بمعدل ألف وجبة يوميا في مختلف محافظات القطاع من الشمال حتى الجنوب.

وأفاد بأن الجمعية قامت أيضا بتوزيع ما يزيد على ثمانية آلاف سلة غذائية تحتوي على المواد الأساسية العالمية إضافة إلى توزيع المياه الصالحة للشرب في جميع مناطق القطاع.

وأشار إلى العمل الإغاثي الخاص بتوفير الخبز للنازحين بمراكز الإيواء والمستشفيات جنوب قطاع غزة حيث تم توزيع نحو 10 آلاف رغيف يوميا من خلال المخابز التي تم دعمها بأكياس الدقيق للتخفيف عن كاهل المواطنين الفلسطينيين الذين يواجهون المصاعب اليومية.

وتقدم بالشكر إلى دولة الكويت وللمحسنين من أهلها الذين لبوا نداء إخوانهم المكلومين في الأرض المباركة فلسطين والذين ما زالوا يعانون ويلات الحرب الظالمة سائلا المولى أن يتقبل صالح أعمالهم وأن ينعم على كويت الخير والعطاء بالأمن والسلامة.