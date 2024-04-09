سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للتهنئة بعيد الفطر السعيد

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء اليوم من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر سموه خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والاسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة والعافية.

وقد شكره سموه حفظه الله على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة الطيبة مقدرا سموه هذا التواصل ومبتهلا إلى الباري تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والعافية ويحقق لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم كل ما يتطلع إليه من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.