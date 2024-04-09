سمو أمير البلاد يتلقى رسائل تهنئة من كبار الشيوخ والمسؤولين بعيد الفطر السعيد

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسائل تهنئة من كل من سمو الشيخ سالم العلي الصباح – رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وسمو الشيخ د. محمد صباح السالم الصباح – رئيس مجلس الوزراء أعربوا فيها عن خالص التهنئة لسموه حفظه الله بمناسبة عيد الفطر السعيد مبتهلين إلى الباري جل وعلا أن يعيده على الوطن العزيز وهو ينعم بالأمن والأمان والرخاء والازدهار وأن يمتع سموه رعاه الله بموفور الصحة والعافية ويحفظه قائدا لمسيرة الخير والنماء في الوطن الغالي.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسائل جوابية ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره على ما عبروا عنه من طيب المشاعر ومن صادق الدعاء بمناسبة عيد الفطر السعيد سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه ويكلل كافة جهود أبناء الوطن للارتقاء بمساره الطموح عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة وأن يديم على الجميع وافر الصحة والعافية.