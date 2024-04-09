سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يتبادل برقيات التهاني مع قادة الدول الشقيقة والصديقة بحلول عيد الفطر السعيد

9 أبريل، 2024
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تبادل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقيات التهاني والتبريكات مع أشقائه واخوانه ملوك ورؤساء الدول العربية الشقيقة والدول الإسلامية الصديقة وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

هذا وقد ضمن سموه رعاه الله برقياته تحياته الأخوية وطيب تمنياته المقرونة بدعوات خالصة لله سبحانه وتعالى بأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يفيء عليها بفضله نعمتي الأمن والاستقرار.

المصدر
كونا
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9 أبريل، 2024
0 37 أقل من دقيقة

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