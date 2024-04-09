سمو أمير البلاد يتلقى تهنئة من سمو رئيس الحرس الوطني ‏بمناسبة عيد الفطر السعيد

‏تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية تهنئة من أخيه سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد. ‏وقال سمو الشيخ سالم العلي الصباح في برقيته ” بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد من العام الهجري 1445 يطيب للحرس الوطني – قادة وقوات – أن نرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، داعين الله العلي القدير أن يعيد أمثاله على سموكم وأنتم تنعمون بأثواب الصحة والعافية، وأن يكون التوفيق والسداد حليفكم، وعلى كويتنا الغالية بدوام التقدم والازدهار وشعبها الكريم بالعز والفخر في ظل قيادة سموكم الحكيمة، وأن يمن على أمتينا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. كما ندعوه سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة أن يحفظكم بحفظه ويرعاكم برعايته إنه سميع مجيب الدعاء.”

المصدر كونا