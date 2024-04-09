مسؤول صيني كبير يزور كوريا الشمالية خلال الأسبوع الراهن

يزور المسؤول الثالث في الدولة الصينية جاو ليجي كوريا الشمالية خلال الأسبوع الحالي على ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ “بدعوة من اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري وحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية، سيقود جاو ليجي (..) وفدا من الحزب (الشيوعي الصيني) والحكومة الصينية في زيارة نوايا حسنة رسمية لكوريا الشمالية من 11 نيسان/أبريل إلى 13 منه”.

وأوضحت الناطقة الصينية أن هذه الزيارة تندرج في إطار الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة علاقات دبلوماسية بين الصين وكوريا الشمالية.

وجاو هو عضو في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي في الحزب الشيوعي وأرفع النواب الصينيين شأنا. وهو ثالث مسؤول في الدولة الصينية وراء الرئيس شي جينبينغ ورئيس الوزراء لي تشيانغ.

وتشكل الصين الحليف الأكبر لكوريا الشمالية وأكبر طرف مساعد لها اقتصاديا.

وسيتخلل الزيارة مشاركة الوفد الصيني في مراسم إطلاق “سنة الصداقة الصينية الكورية الشمالية” في الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات بين البلدين.

وقالت الناطقة الصينية “الصين وكوريا الشمالية تقيمان علاقات حسن جوار وتربط بينهما جبال وأنهر ولطالما حافظ الحزبان والبلدان على تقليد التواصل الودي”.

وأضافت “ستسجل هذه الزيارة نجاحا باهرا وستعمق العلاقات الصينية الكورية الشمالية وتعززها بفضل الجهود المتبادلة”.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أيضا أن جاو “سيقوم بزيارة نوايا حسنة رسمية” بدعوة من الحزب الحاكم في بيونغ يانغ.