وزير الداخلية بالوكالة يكرم عددا من منتسبي الوزارة المتميزين من مختلف القطاعات

وزير الداخلية بالوكالة يكرم عددا من منتسبي الوزارة المتميزين من مختلف القطاعات

كرم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الاثنين عددا من منتسبي وزارة الداخلية المتميزين من مختلف القطاعات وذلك تقديرا لجهودهم المتميزة.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي ان الشيخ فهد اليوسف أعرب خلال تكريم 88 من الضباط وضباط الصف عن شكره على ما بذلوه من جهود في عملهم مؤكدا أنها “جديرة بالاحترام والاقتداء”.

وأشاد بإصرارهم على العمل المتميز وروح المبادرة التي هي محل تقدير من الجميع مطالبا إياهم بالاستمرار في هذا الأداء المتميز ليكون حافزا لهم ولزملائهم على بذل المزيد من الجهود لينعم وطننا الغالي بالأمن والاستقرار.