وزير الخارجية يبحث مع سفير فلسطين لدى البلاد التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وزير الخارجية يبحث مع سفير فلسطين لدى البلاد التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الاثنين في ديوان عام الوزارة سفير دولة فلسطين لدى دولة الكويت رامي طهبوب حيث تم خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والانتهاكات المستمرة من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للقوانين والمواثيق الدولية والقرارات الأممية.

وجدد وزير الخارجية خلال اللقاء موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه إدانة واستنكار الاعتداءات المستمرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق مبينا بأن الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة والخطيرة تشكل خرقا وانتهاكا صارخا لكل القيم الإنسانية والمبادئ والمواثيق الدولية وقوانينها.

ودعا المولى العلي القدير في هذه الأيام المباركة أن يحفظ فلسطين وشعبها الشقيق من كل مكروه وأن يمن عليهم بالأمن والأمان.