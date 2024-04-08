سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين

سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك مملكة البحرين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر

8 أبريل، 2024
0 38 دقيقة واحدة

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا ظهر اليوم من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر جلالته خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والاسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة والعافية.

وقد شكره سموه حفظه الله على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين مبادلا جلالته التهاني بهذه المناسبة المباركة مقدرا سموه هذا التواصل ومبتهلا إلى الباري تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والعافية ويحقق لمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم كل ما يتطلع إليه من رقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

المصدر
كونا
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8 أبريل، 2024
0 38 دقيقة واحدة

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