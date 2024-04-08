سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من سلطان عمان بمناسبة قرب حلول عيد الفطر

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا ظهر اليوم من أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة عبر جلالته خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والاسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة والعافية.

وقد شكره سموه حفظه الله على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين مبادلا جلالته التهاني بهذه المناسبة الطيبة مقدرا سموه هذا التواصل ومبتهلا إلى الباري تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والعافية ويحقق لسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم كل ما يتطلع إليه من نمو ورخاء في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.