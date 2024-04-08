سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يستقبل رؤساء الحكومات السابقة ضمن المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة

8 أبريل، 2024
0 35 أقل من دقيقة

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان ظهر اليوم كلا من سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ احمد نواف الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء السابق وذلك ضمن إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

المصدر
كونا
الوسوم
8 أبريل، 2024
0 35 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك مملكة البحرين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر

8 أبريل، 2024

سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من سلطان عمان بمناسبة قرب حلول عيد الفطر

8 أبريل، 2024

هيئة الشباب: فتح باب التسجيل للشباب للمشاركة في برنامج أكاديمية التحكيم لمجال المناظرات

8 أبريل، 2024

القوة الجوية الكويتية تعود بالطاقم الطبي الإغاثي الكويتي إلى أرض الوطن

7 أبريل، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى