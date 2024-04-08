سمو أمير البلاد يستقبل رؤساء الحكومات السابقة ضمن المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة

سمو أمير البلاد يستقبل رؤساء الحكومات السابقة ضمن المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان ظهر اليوم كلا من سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ احمد نواف الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء السابق وذلك ضمن إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.