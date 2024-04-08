طائرات أمريكية تستعد لعملية الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية على غزة

الجيش الامريكي يواصل عمليات الانزال الجوي للمساعدات على قطاع غزة

8 أبريل، 2024
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أعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) انها أجرت عملية إنزال جوي جديدة للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة بالتعاون مع الاردن وذلك لتوفير الاغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من النزاع المستمر.

وذكرت (سنتكوم) في بيان صحفي أمس الأحد العملية شملت ثلاث طائرات أمريكية من طراز (سي 130) أسقطت أكثر من 38 الف وجبة طعام على شمال غزة وهي منطقة في أمس الحاجة للاغاثة مما يسمح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات الحيوية.

وأشار البيان إلى ان الولايات المتحدة أسقطت حتى الان 739 طنا من المساعدات الانسانية على شمال قطاع غزة في إطار الجهود التي تبذها لتوفير المساعدات المنقذة للحياة لسكان غزة مؤكدا انه سيتم تنظيم عمليات أخرى في المستقبل لتقديم المعونة للشعب الفلسطيني.

وقال ان تلك العمليات تعد جزءا من الجهد المستمر لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة عن طريق توسيع تدفق المساعدات عبر الممرات البرية.

يذكر ان الإدارة الأمريكية اكدت مرارا أنها تريد إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة لكن الكيان المحتل ظل يعرقل وصول المساعدات إلى السكان الذين يواجهون خطر المجاعة حسب الأمم المتحدة.

المصدر
وكالات
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8 أبريل، 2024
0 38 دقيقة واحدة

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