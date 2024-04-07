وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشوون الاتصالات داود معرفي

وزير الشباب: هيئة الرياضة تطلق خدمة الاستعلام عن بيانات عضوية الأندية عبر تطبيق “سهل”

7 أبريل، 2024
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أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي إطلاق الهيئة العامة للرياضة خدمة جديدة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) تتمثل في استعلام المستخدمين لبيانات (عضوية الأندية) والتي ستظهر في قائمة (بيانات) داخل التطبيق.

وقال الوزير معرفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن هذه الإضافة في التطبيق الحكومي تتمثل أهميتها في عرض بيانات عضوية المستخدم في النادي المسجل به علاوة على إظهار حالة الاشتراك ويمكن للفرد أن يتابع هذه البيانات في أي وقت عبر (سهل).

وأكد أن المضي في خطوات التطوير التقني في هيئة الرياضة سيستمر وفق رؤية تضع التحول الرقمي كغاية أساسية تماشيا مع توجه الدولة في هذا الجانب.

وجدد الحرص على تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في عمل الهيئة “إذ تم وضع عدد من المشاريع التي ستسهم في تغيير صورة الهيئة بشكل يخدم الرياضيين قريبا”.

المصدر
كونا
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7 أبريل، 2024
0 34 دقيقة واحدة

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