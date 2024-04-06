صورة أرشيفية لإلقاء مساعدات فوق غزة

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

6 أبريل، 2024
0 40 أقل من دقيقة

واصلت مصر اليوم السبت تنفيذ مهام الجسر الجوي الإنساني لإسقاط المساعدات والاحتياجات الأساسية والمواد الإغاثية العاجلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة عقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ في بيان انه في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واصلت طائرات النقل العسكرية المصرية من طراز (سى 130 – كاسا) تنفيذ مهام الجسر الجوي الإنساني من مصر والأردن على مدار اليومين الخامس والسادس من إبريل الجاري لإنزال المساعدات الإنسانية إلى سكان شمال قطاع غزة.

وأضاف أن ذلك يأتي بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتوفير جانب من الاحتياجات الأساسية اللازمة في ظل المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون جراء استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة.

المصدر
وكالات
الوسوم
6 أبريل، 2024
0 40 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

التعاون الإسلامي ترحب بالقرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان بشأن فلسطين

6 أبريل، 2024

جامعة الدول العربية تشيد دور الكويت الداعم لمنظومة العمل الاعلامي المشترك

4 أبريل، 2024

مقتل خمسة عناصر أمن على الأقل في هجومَين نفّذهما جهاديون في إيران

4 أبريل، 2024

شيخ الأزهر: التشتت والضعف أفقدا الأمة العربية قدرتها على مواجهة الأزمات المتلاحقة

4 أبريل، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى