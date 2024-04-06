مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

واصلت مصر اليوم السبت تنفيذ مهام الجسر الجوي الإنساني لإسقاط المساعدات والاحتياجات الأساسية والمواد الإغاثية العاجلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة عقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ في بيان انه في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واصلت طائرات النقل العسكرية المصرية من طراز (سى 130 – كاسا) تنفيذ مهام الجسر الجوي الإنساني من مصر والأردن على مدار اليومين الخامس والسادس من إبريل الجاري لإنزال المساعدات الإنسانية إلى سكان شمال قطاع غزة.

وأضاف أن ذلك يأتي بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتوفير جانب من الاحتياجات الأساسية اللازمة في ظل المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون جراء استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة.