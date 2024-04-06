بنك برقان يعلن عن أسماء الفائزين في السحب الشهري لحساب كنز

أعلن بنك برقان اليوم عن أسماء العشرون فائز في السحب الشهري لحساب كنز، والذين سيحصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 2,000 دينار كويتي. يدخل هذا السحب كل عملاء حساب كنز الذين يحافظون على رصيد أدنى قدره 200 دينار كويتي لمدة أسبوع على الأقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في الفوز كلما ازدادت إيداعاتهم في الحساب.

أسماء الفائزين:

• صغرى قريش قيوم

• عبدالناصر محمد ابو طالب

• عادل سعد الصلاحات

• حازم عزمي العشي

• جواد عاشور ليري

• نضال ضامن الحلبي

• زينب ميلود البدر

• فيصل بدر بودي

• نوره عبدالله المطير

• عثمان شهاب خليفه

• حنان محمد العجمي

• غريب فالح الرشيدي

• وسام اسعد فرج

• عبدالستار امير حسين

• امل محمد الغانم

• توفيق محمد ثارايل

• اسماعيل ياب بينيدا

• صباح جاب الله الرفاعي

• نور ابراهيم عبدعلي

• محمد حسن البلوشي

يقدم بنك برقان بالإضافة إلى السحب الشهري، سحب نصف سنوية بقيمة 500,000 دينار كويتي وجائزة سنوية كبرى بقيمة 1,500,000 دينار كويتي. حساب كنز متاح لأي فرد ويمكن فتحه بالدينار الكويتي أو بالعملات الرئيسية (الدولار الأمريكي واليورو والناتج المحلي الإجمالي) بإيداع 200 دينار كويتي كحد أدنى.

للمزيد من المعلومات حول فتح حساب كنز، والسحوبات أو أي من منتجات وخدمات البنك، يرجى زيارة أي من فروع بنك برقان، أو التواصل مع مركز الاتصال على 1804080 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبنك برقان www.burgan.com.