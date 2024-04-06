مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعا استثنائيا

عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا صباح اليوم السبت 6 – 4 – 2024 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريده عبدالله المعوشرجي بما يلي : بمناسبة إعلان النتائج الرسمية لانتخابات عضوية مجلس الأمة للفصل التشريعي العادي الثامن عشر والتي أجريت يوم الخميس الماضي الموافق 4 – 4 – 2024 استمع مجلس الوزراء بهذا الصدد إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح حول سير العملية الانتخابية وإعلان نتائجها النهائية والتي تمت بكل سهولة ويسر بفضل تضافر جهود كافة الجهات الحكومية المعنية وقيامها بتسخير جميع الإمكانيات والتسهيلات لإنجاح هذا العرس الديمقراطي.

وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء السلطة القضائية وكافة العاملين في وزارات الداخلية والعدل والإعلام والصحة والتربية والشؤون الاجتماعية وبلدية الكويت ورئيس وأعضاء لجنة الإعداد والتنظيم والتجهيز لانتخابات مجلس الأمة 2024 والجهات الأخرى من مؤسسات المجتمع المدني الكويتية المعنية والمتطوعين الذين شاركوا في الإعداد والتنظيم للانتخابات والتي كان لها أطيب الأثر في تسهيل أدلاء الناخبين والناخبات بأصواتهم بكل سهولة ويسر في أجواء اتسمت بالحرية والديمقراطية.

وأشاد مجلس الوزراء بما تحلى به الناخبون والناخبات من حس وطني وما أبدوه من التزام في هذا العرس الديمقراطي الأمر الذي جسد الوجه الحضاري لدولة الكويت مستلهمين في ذلك كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه التي ألقاها في الأول من شهر إبريل الحالي بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك والذي أعرب فيها عن تطلع سموه إلى مشاركة الناخبين والناخبات في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري في التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 2024.

وأعرب مجلس الوزراء عن خالص التهاني للأخت والأخوة أعضاء مجلس الأمة الذين حازوا على ثقة الناخبين والناخبات سائلا المولى عز وجل لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم لخدمة وطننا العزيز وبما يعود بالخير على المواطنين.

من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر وذلك صباح يوم الأربعاء الموافق 17 – 4 – 2024م ورفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.

وتطبيقا لحكم المادة (57) من الدستور فقد رفعت إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه استقالة الحكومة من سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وفي هذا الإطار أعرب سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء في كلمة له في الاجتماع عن خالص شكره وعظيم امتنانه إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على ثقته الغالية بحمل أمانة المسؤولية الوزارية مشيدا سموه بأخته وإخوانه الوزراء على جهودهم المخلصة التي بذلوها طيلة فترة توليهم مهام مسئولياتهم.

من جهته قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح في كلمة مماثلة أن الحكومة عاهدت الله على العمل لكل ما فيه مصلحة البلاد العليا والتي جاءت في إطار الدستور بهدف تجسيد هيبة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء مؤكدا سعي الحكومة لكل ما من شأنه تطوير كفاءة وقدرات الوزارات والجهات الحكومية وتمكينها من تطوير أعمالها لمواكبة أحدث السبل التي تعزز الشفافية وترسخ قيم الأمانة والنزاهة والعدل.