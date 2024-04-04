عدد من المتطوعات

هيئة الشباب: جهود حثيثة لـ380 متطوعا ومتطوعة في تسيير انتخابات “أمة 2024”

4 أبريل، 2024
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قال نائب المدير العام بالهيئة العامة للشباب لقطاع الشباب بالتكليف الدكتور مساعد الكريباني اليوم الخميس ان نحو 380 متطوعا ومتطوعة يبذلون جهودا حثيثة في تسيير انتخابات (أمة 2024).

وذكر الكريباني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذه المبادرة الطيبة للشباب الكويتي تجسد الروح الوطنية الطيبة للاسهام في إنجاح هذا العرس الديمقراطي الذي تعيشه البلاد مشيدا بجهودهم على هذه المشاركه المجتمعية اللافتة.

من جانبه قال المتطوع فيصل العنزي في تصريح مماثل ل(كونا) ان دورهم هو مساعدة جهات الدولة المنظمة للانتخابات عبر ارشاد الناخبين لمراكز الاقتراع ومساعدة كبار السن وذوي الاعاقة وتوفير الكراسي المتحركة للمحتاجين.

واوضح العنزي ان المتطوعين قاموا بتوزيع الوجبات الخفيفة والمياه والمشروبات التي قدمتها الجمعيات التعاونية وبعض الجهات الاخرى على الناخبين والعاملين باللجان وقت الافطار كما ان كثيرا من المتطوعين يملكون خبرة في الاسعافات الاولية للمساعدة في حال حدوث اي حالة طارئة مثمنا تعاون السلطات القضائية ومسؤولي وزارة الداخلية لتسهيل عملهم.

بدورها اعتبرت المتطوعة رتاج الزاير ان تجربتها وهي الأولى لها في التطوع تلبي شغفها وحبها لعمل الخير مؤكدة انها ستسعى لاعادة التجربة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

المصدر
كونا
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4 أبريل، 2024
0 33 دقيقة واحدة

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