متطوعو الهلال الأحمر يبذلون جهودا كبيرة لتسيير عمل انتخابات “أمة 2024”

قال المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي عبدالرحمن العون ان الشباب الكويتي المتطوع في الجمعية يبذلون جهودا كبيرة لتسيير عمل انتخابات مجلس (أمة 2024) ومساعدة الناخبين في مختلف مراكز الاقتراع.

وأوضح العون في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أن عدد المتطوعين يبلغ 400 متطوع يتركز دورهم في استقبال الناخبين بمراكز الاقتراع لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مؤكدا ان المشاركة في الانتخابات هي واجب وطني ومساهمة لتعزيز ركائز الديمقراطية.

من جانبه قال المتطوع في الجمعية طارق الملا إنه تم تدريب المتطوعين على الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة وطرق تقديم المساعدة الصحيحة للناخبين.

وذكر الملا أن العمل التطوعي يعزز من روح الفريق الواحد إذ يجمع مختلف شرائح المجتمع الكويتي الذين يقدمون أعمالهم التطوعية بكل إخلاص وانضباط.

من جهته قال المتطوع أحمد العنزي إن التطوع في تنظيم انتخابات مجلس الأمة نابع من واجبهم الوطني مؤكدا أن غالبية المتطوعين يمتلكون خبرة في العمل الميداني إذ سبق لهم المشاركة في أنشطة ومبادرات تطوعية داخل وخارج البلاد.

وأشار العنزي أن المتطوعين تلقوا دورات تدريبية في كيفية التعامل مع الناخبين وتقديم الإسعافات الأولية مؤكدا أن دورهم قائم على مساعدة الجهات الرسمية في الدولة.

من جانبها أكدت المتطوعة خديجة الفرج أن المشاركة في التنظيم تعكس روح الانتماء للوطن مشددة على وعي المتطوعين بأهمية دورهم في انتخابات مجلس (أمة 2024) إذ يعملون على تنظيم وتسهيل سير العملية الانتخابية بما يسهم في إنجاحها.

وقالت الفرج إن العمل التطوعي خدمة إنسانية اجتماعية حرصت القيادة السياسية على ترسخيها لما لها من أثر في بناء المجتمعات على أسس تشاركية.