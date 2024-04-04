وزير العدل: نحرص على نزاهة الانتخابات وإظهار التجربة الديمقراطية بأحسن صورة

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية فيصل الغريب اليوم الخميس تكاتف جميع الجهود في الدولة لتحقيق أعلى معايير النزاهة في انتخابات (أمة 2024) وتيسيرها لإظهار العرس الديمقراطي الكويتي بأحسن صورة.

وأضاف الغريب عقب تفقده لجنة (مدرسة معن بن زائدة المتوسطة للبنين) في الدائرة الثانية في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان وزارة العدل شكلت لجنة استشارية لإعداد ومتابعة إجراءات سير الانتخابات إلى جانب تشكيل فرق فنية وإدارية.

وبين انه تم اختيار نحو 759 عضوا من أعضاء السلطة القضائية ما بين قضاة ومستشارين ووكلاء نيابة للمشاركة في تنظيم الانتخابات إلى جانب اختيار 400 عضو احتياط.

وأوضح انه تم الاستعانة ب 144 خبيرا محاسبيا ليقوموا بالدور الايجابي فيما يتعلق بالحسابات وجمع الارقام والتدقيق عليها لمساعدة أعضاء السلطة القضائية.

وأكد ان مشاركة الخبراء المحاسبين كانت من أنجح التجارب في الانتخابات السابقة والتي شاركوا فيها لأول مرة مما استدعى استمرارية تلك التجربة.

وأشاد بالدور البارز لجميع الجهات المنظمة للعملية الانتخابية ودور وزارات الداخلية والاعلام والتربية والصحة وكذلك دور جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني كجمعية المحامين وجمعية الشفافية وجمعية النزاهة وجمعية الصحفيين في مراقبة الانتخابات.

وأشار إلى توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في كلمته بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك والتي حث فيها المواطنين على المشاركة الايجابية وحسن اختيار من يمثلهم في مجلس الامة ونبذ الخلافات والتمسك بالوحدة الوطنية.

وأكد ان كل تلك الامور يجب مراعاتها في العملية الانتخابية التي نسعى ان تكون بأحسن صورها وتليق بمستوى الكويت.