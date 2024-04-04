بلدية الكويت: إزالة الاعلانات والخيام الانتخابية المخالفة امام مقار الاقتراع

أعلنت بلدية الكويت اليوم الخميس إزالة جميع الاعلانات والخيام الانتخابية المخالفة من امام مقار الاقتراع مع انطلاق عملية الاقتراع في انتخابات (أمة 2024).

واكد مدير عام بلدية الكويت سعود الدبوس للصحفيين على هامش زيارات تفقدية لمقار اللجان الانتخابية ان البلدية على أهبة الاستعداد منذ اللحظة الأولى لانطلاق العرس الانتخابي الديمقراطي.

وقال الدبوس ان البلدية بادرت بتنفيذ كافة الاعمال المكلفين بها سواء في المقار الانتخابية او اللجان الانتخابية والشوارع والميادين من اعمال نظافة وإزالة العوائق وكذلك إزالة الاعلانات الانتخابية المخالفة.

وأوضح ان فرق البلدية مستمرة في التواجد بكافة اللجان في الدوائر الخمس تحسبا لاي طارئ ولن تنتهي اعمالها الا بعد انتهاء العرس الانتخابي واعادة تنظيف المقار الانتخابية في المدارس.

واعرب عن شكره لكافة موظفي البلدية وقياديها المشاركين في تنظيم انتخابات (أمة 2024) مثمنا لهم جهودهم خلال الشهر الفضيل.