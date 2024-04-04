جامعة الدول العربية تشيد دور الكويت الداعم لمنظومة العمل الاعلامي المشترك

أشادت جامعة الدول العربية اليوم الخميس عن بدور دولة الكويت الداعم لمنظومة العمل الإعلامي العربي المشترك ورعايتها لجائزة (التميز الإعلامي العربي 2024) التي تنظم هذا العام تحت شعار (إعلام الأزمات والكوارث والمخاطر) وسط وقائع الأزمة الإنسانية الفظيعة بقطاع غزة.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير أحمد خطابي عقب لقاء المندوب الدائم لدولة الكويت بالجامعة السفير طلال المطيري أن اختيار شعار الجائزة يعكس ما تعرضت له المنطقة العربية بالفترة الأخيرة من كوارث طبيعية منها الزلزال العنيف بالمغرب والسيول الجارفة في (درنة) الليبية.

وأضاف ان الكوارث الطبيعية أظهرت تأثير وسائل الإعلام ووسائط الاتصال على المواطنين في تعاملهم مع الكوارث وتداعياتها الانسانية والاجتماعية والاقتصادية والمعيشية والبيئية.

وأوضح خطابي أن القرارات تهدف الى تطوير الجائزة بما يبرز عمق التنوع المجتمعي والثقافي في الفضاء العربي وتشجيع روح الابتكار وجودة الاداء المهني وتعزيز القدرات في مختلف التخصصات الإعلامية المكتوبة والإذاعية والتلفزيونية والرقمية.

وأشار الى ان مباحثات اللقاء تركزت أيضا على التحضيرات الخاصة بالدورة الثامنة للجائزة والمقرر عقدها بالقاهرة في الفترة الممتدة من 22 – 24 من أبريل الحالي لاختيار أفضل الترشيحات وفقا لمقتضيات النظام الداخلي ومعايير منح هذه الجائزة المالية والتكريمية.

ويندرج لقاء خطابي مع السفير المطيري في نطاق متابعة تنفيذ قرارات الدورة ال53 لمجلس وزراء الإعلام التي عقدت في يونيو العام الماضي بالمغرب.