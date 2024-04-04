زلزال بقوة 6 درجات يضرب شمال شرق اليابان

قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزالا قويا بلغت قوته ست درجات على مقياس (ريختر) ضرب قبالة منطقة (فوكوشيما) شمال شرق اليابان اليوم الخميس دون أن يصدر تحذير من حدوث تسونامي.

وذكرت الوكالة أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات بعد الزلزال الذي كان مركزه على عمق 40 كيلومترا وشعر به سكان العاصمة (طوكيو).

وقالت شركة (تيبكو) التي تشغل محطة فوكوشيما إنه لم يتم رصد “أي خلل” سواء في المنشأة النووية أو في المنطقة جراء الزلزال.

وتعد اليابان واحدة من أكثر دول العالم عرضة للزلازل وتقع بها حوالي 20 في المئة من الزلازل في العالم التي تبلغ قوتها ست درجات أو أكثر.