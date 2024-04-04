نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة يستهل جولته التفقدية في اللجان الانتخابية

استهل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح جولته التفقدية للجان الانتخابية اليوم الخميس في مدرسة ثانوية سالم المبارك بمنطقة الرقة وذلك للتأكد من ضمان سير العملية الانتخابية بأفضل وجه ممكن خلال فترة التصويت لانتخابات مجلس الامة 2024.

ووجه الشيخ فهد اليوسف خلال جولته بضرورة توفير كل سبل التسهيلات وتذليل العوائق للناخبين قدر الإمكان للوصول للجان الانتخابية دون عوائق تذكر أو عناء للمواطنين بالتعاون مع أبنائه من رجال الداخلية.