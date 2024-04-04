مقتل خمسة عناصر أمن على الأقل في هجومَين نفّذهما جهاديون في إيران

مقتل خمسة عناصر أمن على الأقل في هجومَين نفّذهما جهاديون في إيران

قُتل خمسة عناصر أمن على الأقل في هجومين تبنّتهما جماعة جهادية استهدفا مركزاً للشرطة ومقراً للحرس الثوري في سيستان بلوشستان بجنوب شرق إيران، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني الخميس.

وقال نائب وزير الداخلية سيد مجيد مير أحمدي للتلفزيون الإيراني، إنّ “خمسة أعضاء في الحرس الثوري والشرطة استشهدوا خلال هجومين إرهابيين ليليَين على مقر للحرس الثوري في راسك ومركز للشرطة في تشابهار” قرب الحدود الباكستانية.

وأضاف أنّ ثمانية على الأقل من المهاجمين قُتلوا خلال اشتباكات مع قوات الأمن.

كما أوضح مير أحمدي أنّ عشرة عناصر في قوات الأمن الإيرانية أصيبوا بجروح خلال أعمال العنف هذه التي بدأت مساء الأربعاء.

وأعلنت جماعة “جيش العدل” المتمركزة في باكستان مسؤوليتها عن هذين الهجومين على صفحاتها على تطبيق “تلغرام”.

ونفّذت هذه الجماعة التي تشكّلت في العام 2012، عدّة هجمات على الأراضي الإيرانية في السنوات الأخيرة. وتصنّفها طهران وواشنطن بأنّها “منظمة إرهابية”.

وفي كانون الأول/ديسمبر، أعلن “جيش العدل” مسؤوليته عن هجوم على مركز للشرطة في راسك، أسفر عن مقتل 11 شرطياً إيرانياً.

وفي منتصف كانون الثاني/يناير، نفّذت إيران ضربة على مقر الجماعة في باكستان، حسبما أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وغالباً ما تتبادل إيران وباكستان الاتهامات بشأن السماح للجماعات المتمرّدة من البلدين باستخدام أراضي البلد الآخر لشن هجمات.

وتمّ تشكيل “جيش العدل” من قبل نشطاء انفصاليين من أقلية البلوش التي تعد حوالى 10 ملايين شخص غالبيتهم من السنة، يتوزّعون بين إيران وباكستان وأفغانستان.