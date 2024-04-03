بيت الزكاة: 14 موقعا لاستقبال زكاة الفطر العينية ما بين الـ25 و الـ29 من رمضان

بيت الزكاة: 14 موقعا لاستقبال زكاة الفطر العينية ما بين الـ25 و الـ29 من رمضان

أعلن بيت الزكاة الكويتي اليوم الأربعاء أنه سيستقبل زكاة الفطر العينية في 14 موقعا من مواقعه المنتشرة في البلاد وذلك خلال الفترة ما بين الـ25 والـ29 من شهر رمضان المبارك لهذا العام.

وقال المدير العام لبيت الزكاة بالإنابة الدكتور ماجد العازمي في تصريح صحفي إنه سيتم استقبال زكاة الفطر العينية في الفترة المسائية من الساعة الـ45ر8 حتى الـ30ر11 مساء.

وأوضح العازمي أن المراكز الإيرادية ستكون جاهزة لاستقبال زكاة الفطر في مقر مكتب التواصل مع كبار المتبرعين بمنطقة عبدالله السالم والمراكز الايرادية بالقرب من الجمعيات التعاونية في كل من مناطق الخالدية وقرطبة وصباح السالم ومشرف والروضة والشعب والعدان والقرين والعارضية والأندلس وفهد الأحمد وسعد العبدالله ومخزن السالمية.

وذكر أن المقدار الواجب إخراجه في زكاة الفطر هو صاع من الأرز ونحوه مما يعتبر قوتا يتقوت به موضحا أن الصاع كما أفتت به الهيئة الشرعية في بيت الزكاة (مكيال يتسع لما يعادل 5ر2 كيلوغرام من الأرز تقريبا).

وأشار العازمي إلى أن الهيئة الشرعية في بيت الزكاة أفتت بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا بمقدار قيمة الفطرة العينية التي تقدر في العام الحالي بدينار كويتي واحد عن كل فرد.

وبين أنه يمكن دفع زكاة الفطر النقدية عن طريق زيارة المراكز الإيرادية المنتشرة في مناطق البلاد بالقرب من الجمعيات التعاونية أو في مجمع الأفنيوز ومجمع 360 ومطار الكويت الدولي.

وأوضح أنه يمكن التبرع من خلال موقع بيت الزكاة الإلكتروني وتطبيق بيت الزكاة على الهواتف الذكية أو من خلال المواقع الإلكترونية أو تطبيقات مستخدمي الهواتف الذكية للبنوك كما يمكن التبرع عبر أجهزة السحب الآلي في كل من بيت التمويل وبنك بوبيان أو من خلال زيارة البنوك.