وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح

وزير الشؤون يشيد بالدور المتميز لاتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية

3 أبريل، 2024
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أشاد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح اليوم الأربعاء بالدور المتميز لاتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية ودوره في العمل الخيري لا سيما حملة الغارمين (فزعتكم فرحة لهم 2).

وقال وزير الشؤون خلال لقاء مع ممثلي (الاتحاد) إن “الشراكة بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني هي أساس نجاح الحملة المستمرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك”.

حضر اللقاء الوكيل المساعد لقطاع التنمية الدكتور خالد العجمي و مدير إدارة الجمعيات الخيرية عبدالعزيز العجمي.

وتأتي الحملة للعام الثاني على التوالي بإشراف (الشؤون) بالتعاون مع وزارات الإعلام والعدل والأوقاف واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بتوطين العمل الخيري داخل الكويت.

وتهدف الحملة إلى استقرار الأسر الكويتية التى تتعرض لظروف مادية نتيجة لأحكام نهائية تخص الغارمين وتفريج كربتهم وإسعادهم في هذا الشهر المبارك.

المصدر
كونا
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3 أبريل، 2024
0 44 دقيقة واحدة

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