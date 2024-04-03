الكويت تدين سياسة التجويع وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة

دانت دولة الكويت اليوم الأربعاء سياسة التجويع وجرائم الابادة الجماعية التي تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلية ارتكابها ضدالشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري أمام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث استمرار جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي يرتكبها الكيان الاسرائيلي المحتل.

وحذر المطيري من استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاتها الجسيمة والمخالفة للقانون الدولي الإنساني ضد الشعب الفلسطيني معتبرا ذلك تهديدا للأمن والسلم الدوليين.

وقال “نجتمع اليوم في ظل استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بسياساتها الوحشية ضد الأخوة الأشقاء في فلسطين دون رادع أخلاقي أو قانوني فعلى الرغم مما يشهده شهر رمضان الفضيل من سكينة روحانيه تلك البعيدة عن الفلسطينيين في قطاع غزة لم تحترم سلطات الاحتلال الإسرائيلي هذا الشهر الفضيل وقيمته لدى الأمة الإسلامية ولم تعر أي إهتمام للدعوات الأممية لوقف إطلاق النار”.

وأضاف أن آخر هذه الدعوات قرار مجلس الأمن رقم 2728 الذي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان بما يؤدي إلى الوقف الكامل لإطلاق النار بالإضافة إلى إصدار محكمة العدل الدولية للتدابير المؤقتة الإضافية والتي طالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بفتح المجال بشكل كامل ودون أي تأخير لوصول المساعدات الأساسية والإنسانية إلى قطاع غزة.

واوضح أنه من غير المقبول استمرار الجمود الدولي تجاه إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والسكوت على الانتهاكات اليومية والتصريحات الرسمية للمسؤولين في سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي تؤكد قيامهم بإنتهاكات صارخة للقوانين والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة كافة.

واكد أن تجاهل سلطات الاحتلال لإصدار محكمة العدل الدولية تدابيرها المؤقتة والتي طالبت بفتح المجال ومن دون تأخير لوصول المساعدات الإنسانية “يعتبر جريمة ضد الإنسانية وامتهانا لكرامات الأفراد في حقهم في الحصول على الغذاء”.

ولفت إلى حديث مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري خلال أعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الانسان تحت عنوان (السيادة الغذائية للشعب الفلسطيني) حيث قال إن “اسرائيل تمارس التجويع كأداة من أدواتها لارتكاب الإبادة الجماعية اذ لم نر قط سكانا مدنيين يعانون الجوع بأي مكان آخر في العالم خلال التاريخ الحديث”.

وأوضح المطيري أنه وفقا لكل المؤشرات والتقارير الأممية فإن إسرائيل تقوم بسياسة ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة وعلى مرأى ومسمع المجتمع الدولي.

وشدد على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي كل أشكال الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ قرارات ومطالبات الأمم المتحدة وأجهزتها التنفيذية من اجل منع حدوث كارثة إنسانية.

وأكد ان “دولة الكويت تدعم كل الجهود التي تقوم بها السلطة الفلسطينية في سبيل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق” مضيفا أن “موقفنا ثابت ومبدئي تجاه القضية الفلسطينية”.